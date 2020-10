Meteo, ancora maltempo: ciclone artico sulla penisola

Non si arresta il peggioramento delle condizioni meteo, con il maltempo che tornerà a sull’Italia grazie alla discesa del ciclone artico.

Nuova settimana di maltempo sull’Italia, con il meteo che sarà minato dalla discesa del ciclone artico, che porterà nuove piogge e temperature più basse. Sarà quindi un lunedì instabile per alcune regioni, come ad esempio quelle di NordOvest. Infatti su Valle d’Aosta, il Piemonte, Liguria e parte della Lombardia, la giornata sarà caratterizzata da piogge e rovesci temporaleschi. Ma il maltempo non colpirà solamente queste regioni, infatti nel corso della giornata, piogge e precipitazioni si sposteranno verso Nordest.

Sarà un lunedì piovoso non solo per le regioni del Nord. Infatti anche al Centro si svilupperanno diversi temporali. Tra le zone che verranno colpite dalle piogge troviamo l’Umbria, il Lazio, la Toscana ed infine la Sardegna. Giornata prevalentemente stabile sulle coste adriatiche e sul Sud Italia, con il sole che resisterà alla carica ciclonica almeno per le prossime 24 ore. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sulla penisola.

Meteo, nuova ondata di maltempo: cosa succederà in questo lunedì

Intanto l’Italia, nelle prossime ore, un meteo in peggioramento, con il maltempo che tornerà alla carica. A determinare le nuove piogge ci penserà la discesa dal Nord Europa del ciclone artico. E’ in arrivo, quindi, una grossa perturbazione legata non solo al ciclone ma anche ad una seccatura atlantica. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà durante questo luned’, sui tre principali settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia già dalle prime ore del mattino avremo piogge su tutto il settore. Infatti le precipitazioni e le perturbazioni inizieranno a colpire Valle d’Aosta, Lombardia e Piemonte al mattino, salvo poi spostarsi sulle regioni di Nordest. Infatti dopo una mattinata nuvolosa, le piogge toccheranno anche Trentino Alto-Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le temperature scenderanno nuovamente, con massime tra i 15 ed i 20 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia il meteo inizierà a peggiorare già dal mattino, con piogge che colpiranno le Toscana. Infatti le precipitazioni si sposteranno pian piano sull’Umbria e poi scenderanno fino al Lazio, andando a delineare un quadro di maltempo ben definito. La situazione sarà ben differente sull’Adriatico, con sole che accompagnerà la giornata. Le temperature saranno in lieve rialzo, con massime tra i 20 ed i 24 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, il quadro meteorologico sarà molto diverso. Infatti qui, fatta eccezione per locali piovaschi in Campania, avremo un’altra giornata di bel tempo. Durante tutto l’arco della gioranta, altrove, avremo sole e bel tempo. Le temperature rimarranno stabili, con valori termici che oscilleranno dai 20 ai 24 gradi.

