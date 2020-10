Google e Apple, USA iniziano causa legale contro le due aziende

Google e Apple saranno presto coinvolte in una causa legale che potrebbe anche durare diversi anni e sconvolgere il mercato.

Come vi abbiamo già riportato, il Governo degli Stati Uniti d’America non fa sconti e ha iniziato un procedimento contro due delle principali aziende presenti sul territorio. Dopo il lungo corpo a corpo contro la Cina e soprattutto contro il colosso Huawei, che è stato bannato dagli USA, insieme a TikTok, ora è tempo di un’indagine interna. Ad essere finite nella lente di ingrandimento sono state Apple e Google. Pare infatti che Google usasse Apple per mantenere la sua posizione privilegiata di browser più usato del mondo. Come vi abbiamo riportato, per fare essere presente come motore di ricerca preimpostato nei dispositivi Apple, avrebbe versato nelle casse di Cupertino una decina di miliardi di dollari ogni anno. Un circolo vizioso che ovviamente favoriva entrambe le aziende, ma che colpiva con forza tutte quelle esterne a questo meccanismo.

Google e Apple, inizia causa legale contro le due aziende per pratiche scorrette

Per cercare di gettare luce su questa difficile situazione è stata aperta un’indagine. Oggi il Dipartimento di Sicurezza degli Stati Uniti d’America ha fatto il primo passo, di fatto formalizzando ufficialmente le accuse che muove alle due compagnie. “Google ha utilizzato tattiche anticoncorrenziali”, si legge nella nota ufficiale, “per mantenere ed estendere i suoi monopoli”. Si parla quindi di una causa legale che potrebbe essere veramente molto lunga e difficile, e che potrebbe anche portare le due compagnie a cambiare le proprie strategie in un futuro molto prossimo. Potrebbe essere una di quelle sentenze e di quelle decisioni che cambiano per sempre il corso della tecnologia e del settore a livello mondiale.

