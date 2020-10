Napoli di nuovo in piazza, il Vomero contro il lockdown

Napoli di nuovo in piazza per protestare contro il lockdown e le chiusure anticipate volute dal Dpcm. Per ora nessuna violenza

Riparte la protesta di Napoli contro il governo e la Regione ma questa volta il corteo prende il via dal Vomero. Come due giorni fa, un tam tam sui social nel coprso della gironata e questa sera erano oltre duemila in piazza Vanvitelli.

Nei mirino ci sono le scelte del premier Conte, il nuovo mini (o maxi a seconda di come lo si guiardi) lockdown che interesserà tutta l’Italia. Ma che le decisioni del governatore regionale Vincen zo De Luca che avrebbe voluto misure ancora più dure e ha dovuto rinunciare di fronte al blocco da parte di Palazzo Chigi.

Sia la piazza dalla quale è partita la manifestazione di questa sera che il percorso del corteo sono presidiati da decine di poliziotti in tenuta antisommossa. Ma per il momento la situazione è sotto controllo e non ci sono avvisaglie simili a quando successo venerdì sera con quelle scene di guerriglia urbana in centro.

Napoli, la protesta non finisce: domani previsto un nuovo corteo di commercianti a Secondigliano

Nel corteo di questa sera a Napoli c’erano commercianti e ristoratori, proprietari e personale di attività commerciali duramente toccate dai provvedimenti del Dpcm. Per domani invece è stata convocata un’altra manifestazione, questa volta di soli commercianti, in corso Secondigliano, a nord di Napoli.

La parola più ricorrente nel corteo di questa sera è “libertà”, seguita da “scuola e lavoro”. Tanti i cori contro il governatore De Luca, al pari governo che secondo i manifestanti non ha capito la portata dei duri sacrifici già fatti nei mesi scorsi da diversi settori dell’economia italiana.