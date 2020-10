Muore il presidente di Samsung Lee Kun-hee: aveva 78 anni

Si è spento a 78 anni il presidente di Samsung, Lee Kun-Hee. L’uomo d’affari coreano rese Samsung un colosso planetario.

Questa mattina il colosso del mondo della Tecnologia, Samsung, ha annuncaito la morte del suo presidente e fondatore Lee Kun-hee. L’uomo è scomparso all’età di 78 anni, lasciando un grande vuoto nell’azienda. Questa mattina, ad annunciare la morte di Lee Kun-hee ci ha pensato lo stesso gruppo coreeano, con una nota sul proprio sito ufficiale.

Sotto la sua guida, ben presto l’azienda sudcoreana è diventata un leader nel settore della tecnologia, tenendo testa alla Apple, specialemente per quanto riguarda gli smartphone. La potenza di Samsung nel mondo della Tecnologia la si evince da un dato chiaro. Infatti il fatturato della multinazionale garantisce circa un quinto del Pil della Corea del Sud.

Al momento non si sanno tanti dettagli sul motivo del decesso, con l’azienda che attraverso la nota è riuscita a comunicare solamente la sua scomparsa.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Roma, Forza Nuova protesta in piazza: scontri con la Polizia – VIDEO

Samsung, muore il presidente Lee Kun-hee: la nota della multinazionale

Questa mattina il colosso della Tecnologia ha lasciato una lettera per salutare il presidente. Nella lettera si legge: “Con grande tristezza annunciamo la morte di Lee Kun-hee. Il presidente è morto con la sua famiglia e con il vicepresidente Jay Y. Lee al suo fianco“.

Nella mpta di Samsung è stato ricordato il prestigio di Kun-hee. Per l’azienda Lee Kun-hee era un vero e proprio visionario che ha fatto evolvere Samsung da azienda locale a leader mondiale dell’innovazione e dell’industria. Inoltre, il suo nome per Samsung sarà ricordato in eterno.

Kun-hee è ricordato per aver condotto una vita riservata, con uno stile di vita solitario, infatti era soprannominato “Il re eremita“. Sotto la sua guida, Samsung è riuscita a raggiungere un valore patrimoniale di 375 miliardi, con società affiliate anche nel settore delle assicurazioni, delle costruzioni e dei cantieri navali.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Dpcm, Di Maio è sicuro: “Misure più restrittive per un Natale sereno”

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Estera, CLICCA QUI !