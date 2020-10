Terremoto a Salerno, scossa di magnitudo 3.1: la situazione

Scossa di terremoto a Salerno di magnitudo 3.1, l’epicentro è stato individuato a nel Golfo a pochi chilometri dalla terra ferma

È risaputo che la terra sia in costante movimento, a volte più di altre. Pochi istanti fa Salerno è stata scossa da un terremoto di magnitudo 3.1 che ha causato qualche preoccupazione negli abitanti. Nonostante si sia verificato nel Golfo di Salerno, la lontananza dalla terra ferma non era poi così tanta. 16 km da Agropoli e 18 km da Castellabate, due mete turistiche, ma ricche di abitanti che hanno sentito, per qualche attimo, la terra tremare sotto i piedi.

La scossa di terremoto a Salerno è stata registrata dalla Sala Sismica dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) di Roma alle ore 15:02:26.

Terremoto a Salerno: la situazione

Sebbene il terremoto sia avvenuto ad una profondità di 7km e nel Golfo, seppur non troppo distante dalle coste, qualcuno ha effettivamente avvertito il tremolio sotto i propri piedi. Specialmente nelle zone più vicine di Agropoli e Castellabate, affermano di aver avvertito la scossa per qualche istante. Paura e preoccupazione dunque per gli abitanti della provincia di Salerno, ma per ora non giungono comunicazioni di grossi danni a cose o persone.

Una situazione certamente da monitorare, ma che non desta una preoccupazione tanto grossa tale da riversare gente in strada, anche per il particolare periodo storico in cui versiamo. Ciononostante l’INGV sta costantemente monitorando la situazione visti i tantissimi comuni molto vicini alla zona dell’epicentro.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato

25 Km a SW di Battipaglia (50.786 abitanti)

29 Km a S di Salerno (135.261 abitanti)

33 Km a SE di Cava de’ Tirreni (53.659 abitanti)

42 Km a SE di Castellammare di Stabia (66.466 abitanti)

44 Km a SE di Scafati (50.787 abitanti)

55 Km a S di Avellino (54.857 abitanti)

56 Km a SE di Torre del Greco (86.275 abitanti)

59 Km a SE di Ercolano (53.709 abitanti)

60 Km a SE di Portici (55.274 abitanti)

67 Km a SE di Napoli (97.4074 abitanti)

70 Km a SE di Acerra (59.573 abitanti)

70 Km a SE di Casoria (77.642 abitanti)

71 Km a SE di Afragola (65.057 abitanti)

76 Km a SE di Marano di Napoli (59.874 abitanti)

77 Km a SE di Giugliano in Campania (122.974 abitanti)

78 Km a SE di Pozzuoli (81.661 abitanti)

79 Km a S di Benevento (60.091 abitanti)

81 Km a SE di Aversa (53.047 abitanti)

84 Km a SE di Caserta (76.326 abitanti)

86 Km a W di Potenza (67.122 abitanti)

