Elisabetta Canalis, sotto il vestito niente: si vede tutto! – VIDEO

Elisabetta Canalis, sotto il vestito niente: si vede praticamente tutto nell’ultima story condivisa su Instagram. Il giallo le dona particolarmente

Elisabetta Canalis ormai è proiettata nella realtà californiana al 100%. La bellissima showgirl sarda si è trasferita al fianco del marito, Brian Perri, noto chirurgo di Los Angeles, nel 2014. Gli anni trascorsi negli States non hanno intaccato la sua bellezza mozzafiato e tramite il proprio profilo Instagram ne arrivano continue conferme. Come i numerosissimi fan sanno, il suo nickname è “Littlecrumb” (piccola briciola) ed è una delle influencer italiane più seguite. Una star dei social a colpi di fitness e abiti alla moda. Non è una novità infatti la passione della Canalis per l’allenamento fisico, con lunghe sedute di kickboxing e crossfit. Vedendo il suo fisico statuario, non intaccato nemmeno dalla gravidanza della piccola Skyler Eva.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elisabetta Canalis manda in tilt il web: l’intimo è trasparente – FOTO

Elisabetta Canalis, sotto il vestito niente: notte esplosiva a Los Angeles – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram About last night in LA 🔥 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 23 Ott 2020 alle ore 6:35 PDT

L’ultima sera Elisabetta Canalis l’ha trascorso all’interno di una bellissima villa con piscina, per festeggiare con alcuni amici Halloween. Al di là dei blocchi che in Europa stiamo vivendo e che riguarda anche la festa del 31 ottobre, in America la ricorrenza rimane sacra e va festeggiata a dovere. Attraverso una story su Instagram, la showgirl ha mostrato gli addobbi a tema di “mostri” e la compagnia di chi è andata a trovarla. Una bella mangiata di pizza a cui ha partecipato anche la piccola Skyler Eva, che è sembrata apprezzare particolarmente il nostro tradizionale piatto culinario. A saltare agli occhi, però, oltre al cibo è stata la mise della Canalis, avvolta da un vestito giallo stretto in vita e con sotto il nulla. Poco spazio all’immaginazione e una serie di commenti su Instagram che ne esaltano la bellezza. E come dargli torto…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elisabetta Canalis, incidente piccante in lingerie: “Ce l’ho come tutte” – VIDEO

>>> CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO SU INSTAGRAM >>>