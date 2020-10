Bozza DPCM, nuove restrizioni: tutto quello che c’è da sapere

Era nell’aria un nuovo DPCM, lo stesso Premier Giuseppe Conte l’aveva annunciato la settimana scorsa e ne è finalmente uscita la bozza

Il Premier Giuseppe Conte aveva pre annunciato che, se la curva epidemiologica in Italia non avesse subito anche un minimo calo, allora sarebbero state attuate nuove misure d’emergenza. È da pochissimo uscita la bozza di un nuovo DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) in cui ci sono tutti chiarimenti per le nuove – ma già affrontate – misure di sicurezza da approntare.

La bozza del DPCM sarà valida a partire dal 25 ottobre 2020, da quanto si legge. Come aveva preannunciato Conte, le palestre e le piscine chiuderanno. Purtroppo le cose non sono migliorate, le misure di sicurezza non sono state adottate, quindi con la consulenza del CTS è stato deciso per la chiusura di queste strutture. Non è l’unico provvedimento, novità anche per attività, ristoranti, scuole e teatri.

Bozza DPCM, cosa cambierà a partire da domenica 25 ottobre

Costretto ad adottare nuove misure cautelari, Giuseppe Conte con l’ausilio dei Ministri e del Comitato Tecnico Scientifico ha stilato un nuovo DPCM in vigore da lunedì 25 ottobre.

Le novità sono tante, a partire dalla scuola, argomento di forte preoccupazione per tutta Italia. Le lezioni, per quanto riguarda il primo ciclo di istruzione – materna, elementari e medie – resteranno in presenza. Discorso diverso per le scuole superiori che adotteranno ancora la Dad, pari al 75% delle attività. Il rimanente 25% sarà in presenza in concomitanza con provvedimenti regionali.

Stop a teatri, cinema e casinò. L’altra novità riguarda dunque i centri ricreativi citati, oltre a sale giochi e sale scommesse. Il provvedimento riguarda anche tutte le attività che possono svolgersi all’aperto. Tuttavia, si tratta ancora di una bozza del DPCM che potrà essere via via modificato fino a raggiungere la forma ideale.

Un’altra parte della bozza è dedicata all’intero gruppo ristoratore. Ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie non potranno esercitare la propria attività la domenica ed i giorni festivi. Tutti gli altri giorni potranno farlo soltanto dalle 05:00 alle 18:00, tuttavia è consentita la consegna a domicilio e l’asporto fino alle ore 24:00. Divieto assoluto, inoltre, di consumo nei luoghi pubblici ed all’aperto oltre le ore 18:00. Solo per questa categoria, si evince dalla bozza, il decreto avrà effetto da lunedì 26 ottobre.

Tutte le altre novità

Come preannunciato da Giuseppe Conte, nella bozza del DPCM è presente anche la possibilità di chiudere piazze o strade per evitare assembramenti, alle ore 21:00. Inoltre, è consigliato – ma senza divieti e/o sanzioni – di evitare l’uso dei mezzi pubblici o privati, se non per comprovate esigenze lavorative, di studio o sanitarie, per viaggiare in comuni diversi da quelli di residenza.

Altra nota molto importante riguarda i concorsi: tutti sospesi, quelli pubblici e privati se non possono essere fatti in maniera telematica. Confermato anche il divieto di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, anche nel caso di cerimonie religiose. Raccomanda, inoltre, di non ricevere in casa non conviventi.

Un’ultima nota sulle manifestazioni, anche visti i fatti accaduti a Napoli, saranno possibili solo quelle ‘statiche’ con il dovuto distanziamento sociale. Nonostante la bozza del DPCM non sia ancora quella ufficiale, si prospettano grosse novità per l’intero Paese.