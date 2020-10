Covid, Oms shock: “Pandemia più mortale del terrorismo”

Dichiarazioni sorprendenti dell’Oms sull’emergenza Covid-19. Infatti per l’Organizzazione è più mortale del terrorismo.

La situazione Covid-19 nel Mondo continua a peggiorare, con l’Oms che lancia l’allarme con le ultime dichiarazioni. Infatti secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, negli ultime 20 anni le nazioni di tutto il mondo hanno impiegato più fondi per prevenire gli attacchi terroristici, piuttosto che prepararsi ad una pandemia che può risutlare più mortale. E’ proprio il caso del Coronavirus che ad oggi ha seminato nel mondo intero 1,14 milioni di decessi, su 41,6 milioni di casi.

A sottolineare queste parole ci ha pensato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità. Infatti Ghebreyesus ha ricordato che una pandemia può essere molto più mortale, dirompente e costoso, rispetto che affrontare un attacco terroristico. Infatti il direttore ha ricordato che l’importante è non farsi trovare impreparati ad una nuova pandemia.

Covid-19, l’allerta dell’Oms: la situazione sta peggiorando

Intanto l’emergenza Covid-19 continua nel mondo, con la seconda ondata che sta mettendo in difficoltà anche le potenze mondiali come Usa e Francia. Proprio nel paese transalpino, nella giornata di ieri, si è avuto il record di contagi in un solo giorno, con ben 41.622 nuovi positivi. Una seconda ondata che non accenna a fermarsi, nemmeno con il coprifuoco imposto a Parigi.

Anche in Italia la situazione preoccupa tantissimo, con oltre 16mila contagi in un giorno. Nella penisola, così, diverse regioni stanno provando a contenere la pandemia. Infatti in Lombardia, Lazio e Campania è stato adottato il coprifuoco, ed ad oggi è attesa l’ordinanza anche per la Sicilia. Inoltre la Sardegna, dopo il disastro nella stagione estiva, è pronto ad adottare un nuovo lockdown per le prossime due settimane, come annunciato dal governatore Solinas.

