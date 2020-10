Il docufilm su Francesco Totti è uscito al cinema e in tre giorni ha registrato numeri da record.

Il capitano che nessuno mai dimenticherà mai, il più amato dal popolo giallorosso. Il dolore dei tifosi nel giorno dell’addio di Francesco Totti può essere riassunto in quello striscione esposto dagli ultrà dove c’era scritto: “Speravo de morì prima”.

Non un uomo qualsiasi e non un giocatore come tutti, Totti ha vestito per 25 anni la maglia della Roma e da tifoso giallorosso ha lottato sul campo ed è storia ciò che è riuscito a fare con quei piedi da fuoriclasse.

Per ricordare le sue imprese da uomo e giocatore, il 19 ottobre nelle sale cinematografiche è uscito il film “Mi chiamo Francesco Totti” e in soli 3 giorni si sono registrati incassi da record.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> PES 2021, arriva il Data Pack 2.0 Season Update: tutte le novità

“Mi chiamo Francesco Totti”, incassi record: in 3 giorni 592mila euro

Il film sulla vita di Francesco Totti era forse uno dei più attesi al cinema. Infatti in soli 3 giorni è già record d’incassi: oltre 55mila spettatori per 592mila euro. Il docufilm, sulla vita del leggendario capitano giallorosso, distribuito da Vision, ha avuto un grande successo.

Il regista, Alex Infascelli ha definito “eccezionale il risultato di presenze in sala”. Questo risultato è la prova dell’amore e del forte legame instaurato da Francesco Totti con la gente.

“Mi chiamo Francesco Totti” è prodotto da Lorenzo Mieli, Mario Gianani e Virginia Valsecchi, una produzione The Apartment e Wildside con Vision Distribution e Rai Cinema, in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video.

Oltre al regista, a parlare del successo del film è stato uno del Ceo di Vision Distribution, Nicola Maccanico. “Il documentario su Totti dimostra che nonostante le difficoltà del momento le persone amano ancora recarsi al cinema”.

Sempre Meccanico ricorda che per aiutare le sale in questo periodo buio, il CEO ha deciso “di lasciare nei cinema ‘Mi Chiamo Francesco Totti’ anche nei prossimi giorni”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Coronavirus Roma, bus privati per rafforzare trasporto pubblico