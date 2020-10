Suning ha acquisito le quote dell’Inter nel 2018 attraverso diverse società che fanno riferimento al gruppo Suning Holding Groups.

Qual’è il reale valore economico dell’Inter da quando Suning è diventato l’azionista principale del club? Per conoscere la risposta a questo quesito, bisogna in primo luogo avere chiaro quale sia la catena di controllo istituita dalla multinazionale cinese nel momento in cui ha deciso di acquistare le quote di maggioranza del club. L’ultimo anello di questa catena è la Great Horizon S.a.r.l, una holding lussemburghese che risulta controllata al 100 per cento da Hong Kong Suning Sports International Limited.

Inter, il valore di bilancio attuale delle quote di Suning

Il capitale di quest’ultima società, è detenuta da Suning Culture International Limited che ha sede in Inghilterra. Questa però è a sua volta controllata da Suning Culture International Limited detenuta al 90 per cento da Suning Holdings Group, la vera cassaforte della famiglia Zhang. Il sito Calcio E Finanza è riuscito a prendere visione dei documenti di bilancio di Great Horizon in cui sono disponibili diverse informazioni sull’Inter. Ne viene fuori che attualmente, il 68,55 per cento delle quote di Suning hanno un valore di bilancio pari a 358.682.995 euro. Di 42,5 milioni di euro è invece il valore a bilancio dell’altra società che Suning ha fatto entrare nel club nerazzurro, la LionRock Capital.

