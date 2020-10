Covid-19, Sardegna verso il lockdown: valutazioni in corso 

Sardegna verso il lockdown, possibile pugno duro dopo l’estate: la decisione giungerà nelle prossime ore. Possibile la chiusura totale dell’isola ma c’è anche un alternativo piano B.

Se Lombardia e Campania hanno optato per il coprifuoco, la Sardegna potrebbe andare direttamente verso un severo lockdown. Lo rivela Adnkronos. Secondo quanto infatti riferisce l’agenzia di stampa, è attesa una nuova ordinanza nelle prossime ore e questa potrebbe presentare proprio tale verdetto. Significherebbe una nuova chiusura ai collegamenti aerei e marittimi verso e dall’isola per 15 giorni, con divieti anche di spostamenti tra Comuni e una chiusura alle varie attività non primarie.

Sardegna verso il lockdown

L’ultima parola spetta al governatore Christian Solinas e alla sua giunta, ma quel che è certo è che sono attese strette concrete come anticipato dallo stesso politico. Il territorio regionale, infatti, conta una significativa impennata dei contagi e una situazione ormai già complicata nei vari ospedali regionali. Un quadro totalmente precipitato dal post vacanze.

Tuttavia – puntualizza Adnkronos – non è d escludere che, per ora, si opti solo per un coprifuoco sulla falsariga degli interventi lombardi e campani. Potrebbe esserci anche questa soluzione come ultimo tentativo prima di un stop totale. Nel caso ci sarebbe un divieto dalle 00.00 fino alle 06.00 del mattino e la chiusura di molte strutture in occasione del weekend dove più potrebbero crearsi degli assembramenti.

Secondo l’ultimo aggiornamento di ieri, la Sardegna conta in totale 6643 casi totali con un +163 sempre relativo alle scorse 24 ore. La regione non è assolutamente ai livelli dei primi territori più contagiati d’Italia, ma si tratta comunque di una situazione al limite rispetto ai numeri bassissimi relativi a prima dell’estate. Nella top tre dei contesti più infetti restano Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna con rispettivamente più di 134 mila, 48 mila e 42 mila situazioni in essere.

