Donald Trump ha attaccato duramente il virologo americano Anthony Fauci che a sua volta ha rilasciato delle dichiarazioni molto critiche nei confronti del Tycoon.

Duro attacco di Donald Trump al noto virologo americano Anthony Fauci, a capo del National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Durante un colloquio telefonico con il staff elettorale il Tycoon avrebbe infatti affermato che “lui e quegli idioti. Ogni volta che va in televisione c’è sempre una bomba. È un disastro. Ma sarebbe una bomba ancora più grande se lo licenziassi. È lì da 500 anni. Se l’avessimo ascoltato avremmo avuto 700 o 800 mila morti”. Nella stessa telefonata Trump avrebbe poi affermato che le persone sono stanche della pandemia di coronavirus che ha messo in ginocchio gli Stati Uniti. Una dichiarazione quest’ultima, non semplicissima da decifrare alla luce degli oltre otto milioni di casi di contagio negli Usa.

Leggi anche: Trump, nuova accusa del NY Times: “Ha un conto corrente in Cina”

Usa, Trump fa retromarcia su Fauci in Arizona: “È un brav’uomo”

Fauci aveva rilasciato nella giornata di ieri un’intervista alla Cbs. In questa, ha criticato duramente il Presidente Usa dichiarando di non essere sorpreso che avesse contratto il virus in quanto non si era fatto problemi, per portare avanti la sua campagna elettorale a partecipare a grandi assembramenti. L’immunologo si è inoltre lamentato con i giornalisti del fatto che la clip di una sua vecchia intervista sia stata utilizzata senza il suo permesso in uno spot elettorale dedicato alla guarigione del Presidente Usa dal virus. Trump comunque, qualche ora dopo l’uscita di queste sua affermazioni, sembra però aver fatto un passo indietro. Dopo essere atterrato in Arizona per tenere un comizio ha infatti spiegato ai giornalisti che a suo parere Fauci sia una brava persona. Anche se successivamente mentre si trovava sul palco, sono ricominciati i suoi attacchi nei confronti dell’immunologo e del candidato dem Joe Biden. A 15 giorni all’Election Day, la tensione negli Stati Uniti e palpabile e naturalmente, il coronavirus sta finendo per giocare un ruolo cruciale.

Leggi anche: USA, Trump annuncia: “Il Sudan pagherà mega rimborso per il terrorismo”