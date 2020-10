Serie C, rinviata la sfida tra Palermo e Turris: il motivo alla base della decisione che arriva proprio in questi minuti.

Adesso è ufficiale. La gara di Serie C tra Palermo e Turris è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell’emergenza Coronavirus: lo ha deciso proprio in questi minuti la Lega Pro quando mancavano 15 minuti al calcio d’inizio. La decisione arriva in seguito alla positività di 9 calciatori rosanero e dell’allenatore Roberto Boscaglia.

La sfida, che inizialmente era stata rinviata dalle ore 15:00 alle 18:30, non si disputerà e resta da capire quale sarà la data del recupero. Il Palermo occupa al momento la penultima posizione nel girone C di Serie C con 1 punto, mentre la Turris è addirittura terza a quota 10.

