Ordinanza Regione Campania, che gaffe: pubblicato il documento sbagliato

Brutta gaffe della Regione Campania che pubblica il documento sbagliato della nuova ordinanza sulle misure di prevenzione per l’emergenza

Il Covid-19 va via via dilagando per tutto il mondo. L’Italia che sembrava essere in ripresa è stata nuovamente colpita da una forte ondata di contagi lungo tutta la penisola. Tuttavia, come per l’ondata di febbraio e marzo ci sono regioni più colpite di altre. Insieme alla Lombardia, questa volta, anche la Campania che sembrava aver reagito alla grande ai primi contagi, sta vivendo una situazione di forte disagio.

LEGGI ANCHE > > > Autocertificazione in Campania, ci risiamo: ecco l’ordinanza

Nelle ultime ore la Regione Campania presidenziata Vincenzo De Luca si è riunita per far fronte all’emergenza Covid che ha visto nelle ultime ventiquattro ore 1.593 positivi e 21 morti. Dati preoccupanti che il governatore sta provando ad arginare attuando nuove norme vigenti in tutto il territorio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Coprifuoco in Campania, De Luca: “Tutto chiuso dalle 23 di questo venerdì”

Ordinanza Regione Campania, che gaffe su Facebook: pubblicato link di Ebay

Attesissima nelle ultime ore l’ordinanza della Regione Campania che confermasse quanto sentito: coprifuoco dalle ore 23 ed autocertificazione di nuovo in vigore per gli spostamenti interprovinciali. Da pochi minuti, dunque, l’account ufficiale della Regione Campania attraverso il profilo Facebook ha pubblicato il link di rimando all’ordinanza sovracitata.

NON PERDERTI > > > Campania, respinto il ricorso contro le scuole chiuse: la decisione

Peccato però che il link rimandasse, in realtà, al sito di compravendita online Ebay. L’accaduto ha scatenato l’ilarità tra gli utenti che hanno commentato: “Che vergogna, rimandarci al sito Ebay per acquistare il lievito prima che finisca“. Una pioggia di commenti ironici e divertenti per smorzare la tensione che in queste ore si sta respirando in Campania e non solo. Ciononostante, quanto accaduto pochi attimi fa resta una gaffe esilarante da parte della Regione.