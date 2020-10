Cantante di successo, fisico mozzafiato: l’avete riconosciuta?

Quello sguardo provocatorio sin da bambina, oggi è diventata una cantante di successo dal fisico mozzafiato. Avete capito di chi si tratta?

Una bambina nata in un paesino di provincia e che ha sfatato ogni mito: non bisogna per forza nascere in una metropoli per diventare qualcuno di importante. Con le sue canzoni ed i suoi featuring sfonda le classifiche italiane e non solo. Nata a Sora, il 9 gennaio 1987, un Capricorno pronto a sfidare qualsiasi ostacolo pur di arrivare a raggiungere i propri obiettivi.

Avete capito chi è? È Anna Tatangelo la bambina in foto, in compagnia di suo fratello Giuseppe, di due anni più grande della cantante. Giuseppe non è l’unico fratello che ha: ci sono anche Silvia, che l’ha resa zia già per due volte, poi c’è Maurizio che ha preso le orme del padre, Dante, occupandosi della produzione di ciambelle sorane. La Tatangelo, infatti, è la piccola di casa.

Anna Tatangelo, da bambina provocatrice a ‘muchacha sexy’

Anna Tatangelo, nonostante la sua giovane età, ne ha passate veramente tante nella sua vita privata, come la tortuosa storia con il cantante napoletano Gigi D’Alessio. Ciononostante è riuscita ad emergere anche da sola, senza il supporto di nessuno. Dalle prime canzoni, Doppiamente fragili, fino all’ultima collaborazione Fra me e te con Gemitaiz.

Dall’ultima rottura con – l’ormai ex – marito Gigi D’Alessio, le cose in fatto di musica e carriera personale sembrano andare meglio. Quest’estate, infatti, ha pubblicato un singolo con Geolier, Guapo, che ha scalato ogni classifica e raggiunto quasi 5 milioni d’ascolti su Spotify. Ottimi risultati per la giovane cantante alla quale tira il vento in poppa.