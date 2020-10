Covid-19, Mattarella: “C’è bisogno di responsabilità da parte di tutti”

Covid-19, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha commentato lo stato attuale dell’emergenza che sta vivendo l’Italia

In occasione della consegna delle onorificenze al merito della Repubblica italiana ai cittadini che si sono distinti durante l’emergenza Covid-19, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha commentato le ultime settimane che ha vissuto l’Italia. “Serve una prova di orgoglio da parte di tutti. Serve senso della misura e della responsabilità” le parole riportate da Adnkronos: “È ciò che voi presenti avete fatto. Quindi, vi esprimo la riconoscenza della Repubblica“.

Nel corso dell’incontro, Mattarella ha parlato delle mosse che i vari governi locali e le istituzioni dovranno prendere per salvaguardare il Paese e tentare di rallentare la curva dei contagi. “Bisogna capire che non bisogna attestarsi solamente a difesa della propria sfera di competenza. Serve collaborazione e coordinamento” ha continuato: “Il coro sintonico delle nostre istituzioni ci porterà a superare questo periodo“.

Covid-19, Mattarella: “Deve prevalere interesse generale per sconfiggere la pandemia”

È stata una mattinata di tante parole quella vissuta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che al Quirinale ha consegnato le onorificenze al merito per coloro che si sono distinti durante l’emergenza Covid-19. A tal proposito, il presidente ha continuato a chiedere collaborazione tra le varie istituzioni del Paese. “Non ha senso trincerarsi nella difesa della propria nicchia. Deve prevalere l’interesse generale di sconfiggere la pandemia” ha sottolineato Mattarella: “C’è bisogno di cure, di terapie e di organizzazione sanitaria efficiente. Questo, unito alla responsabilità collettiva, ci faranno uscire dall’emergenza”.

A conclusione del suo discorso, il presidente della Repubblica ha voluto ancora una volta sottolineare la responsabilità che ogni singolo cittadino ha in questa battaglia contro il Coronavirus. “Comportamenti responsabili, mascherine, distanziamento sociale: tutti elementi imprescindibili per vincere questa battaglia” ha concluso il presidente della Repubblica: “Dobbiamo evitare di ricadere nelle condizioni di marzo e aprile, e questo è l’unico modo per farlo“.

