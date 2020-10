Coronavirus, l’annuncio di Conte: “Il vaccino arriverà entro dicembre”. Le prime dosi dovrebbero essere disponibili prima di Natale e saranno utilizzate per il personale sanitario

Sono due gli argomenti più dibattuti in questi giorni riguardo il coronavirus: il rialzo dei contagi e l’arrivo del vaccino. La seconda ondata ha investito tutta Europa nelle ultime settimane e ha riportato le lancette dell’orologio indietro di sei mesi. La situazione negli ospedali è ormai critica, come avveniva a marzo e aprile, con l’aggravante di aver avuto il tempo necessario per intervenire. Questa volta non si può parlare di effetto sorpresa, eppure le terapie intensive sono di nuovo al collasso, così come le postazioni per effettuare il tampone. L’Italia sta faticosamente cercando di evitare la mattanza che si è verificata soprattutto in Lombardia all’inizio della pandemia. Misure di emergenza per contenere la curva dei contagi in attesa di poter finalmente usufruire del vaccino. Non una cura miracolosa ma il passepartout per cercare di riprendere la nostra normalità.

Coronavirus, l’annuncio di Conte: “Le prime dosi in arrivo ad inizio dicembre”

Alcuni paesi come la Russia e la Cina, hanno già annunciato l’arrivo del vaccino, mentre gli Stati Uniti sono in procinto di fornire le prime dosi alla popolazione.

A rassicurare sulla condizione europea c’ha pensato questa mattina anche il premier Giuseppe Conte.

Secondo quanto ricordato dal Presidente del Consiglio: “Le ultime fasi di preparazione del vaccino Oxford-Irbm Pomezia-AstraZeneca dovrebbero essere completate nelle prossime settimane. Se tutto proseguirà nel migliore dei modi, le prime dosi saranno disponibili all’inizio di dicembre”.

Conte poi aggiunge: “La Commissione europea ha chiesto a diverse società alcune centinaia di milioni di dosi. Dovrebbero essere sufficienti a tamponare l’emergenza ma va comunque ricordato che per sconfiggere definitivamente la pandemia dovremo aspettare comunque la prossima primavera“. Va considerato infatti che l’intera popolazione andrà vaccinata per impedire la circolazione del virus, e la produzione delle dosi di vaccino necessarie a coprire il fabbisogno europeo richiederà diversi mesi.

