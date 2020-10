Coronavirus, da questo venerdì coprifuoco dalle 23 alle 5 anche in Campania. Lo ha annunciato il presidente della Regione Vincenzo De Luca

Solamente ieri, il governatore della regione Lombardia Attilio Fontana – insieme ai sindaci e ai capigruppo – hanno condiviso all’unanimità la proposta di imporre il coprifuoco alle 23 già da venerdì 23 ottobre. Una stretta necessaria, per rallentare la curva dei contagi da Coronavirus in una delle regioni maggiormente colpite nelle ultime settimane.

A meno di 24 ore di distanza, anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sembra pronto a seguire la stessa linea. “Abbiamo deciso di chiedere in giornata il coprifuoco in Campania. Ci sarà il blocco di tutte le attività e della mobilità a partire dalle 23 di venerdì” le parole con il quale il governatore ha annunciato la decisione: “Così come in Lombardia, anche da noi si partirà già da questo fine settimana“.

Coronavirus, coprifuoco in Campania: cosa cambia

Già lo scorso venerdì, il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca aveva annunciato una nuova stretta per arginare i contagi da Coronavirus, che sarebbe dovuta però arrivare nel fine settimana di ottobre. La cosiddetta “ordinanza anti Halloween”, che tanto ha fatto discutere negli ultimi giorni, verrà anticipata a questo venerdì 23 ottobre. A determinare l’accelerata nella chiusura totale, l’esponenziale aumento dei dati registrato negli ultimi giorni.

Da questo fine settimana, perciò, sarà vietato circolare con mezzi privati senza valida autorizzazione dalle 23 di sera fino alle ore 5 del mattino successivo. Inoltre, tutte le attività non essenziali saranno obbligate a chiudere, seguendo tutte le normative comunicate pochi giorni fa dal Governo col nuovo Dpcm.

