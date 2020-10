Il Liverpool dopo l’infortunio di Van Dijk punta a sostituirlo acquistando un obiettivo del Milan.

Il Milan sta vivendo un momento da sogno, uno di quelli che nessuno mai avrebbe mai osato pronosticare. I rossoneri sono da soli in vetta alla classifica del campionato di Serie A e sono imbattuti dal post lockdown.

Grazie al lavoro svolto da Pioli il gruppo si è consolidato e tutti sono riusciti a crescere in pochissimo tempo. Un’altra mano per questa crescita rapida è stata data dal “Dio di Milano”: l’infinito Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese sembra essere tornato ancora più forte di prima. Il coronavirus non lo ha affatto indebolito, anzi, nel derby ha mostrato tutto il suo talento andando a segno per ben due volte. In due presenze ha siglato quattro reti.

L’unico problema in casa Milan riguarda la difesa. I rossoneri erano in procinto di acquistare un nuovo centrale difensivo, ma alla chiusura del calciomercato i meneghini hanno deciso di non aggiungere un nuovo tassello in difesa.

Calciomercato Milan, Liverpool su un obiettivo rossonero

Il Milan con la cessione di Lucas Paqueta possiede un tesoretto che può reinvestire sul mercato regalando a Pioli un nuovo centrale difensivo. Sul taccuino di Maldini il primo nome è quello di Ozan Kabak, il talentuoso difensore in forza allo Schalke 04.

Il difensore turco, classe 2000, non solo ha attirato l’attenzione del Milan, ma anche quello del Liverpool. I Reds sono orfani di Van Dijk, reduce da un grave infortunio. Klopp per sostituire il suo titolarissimo ha deciso di puntare su Kabak. Secondo quanto riportato dal giornale spagnolo TodoFichajes.com, il costo dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro.

Il giocatore vorrebbe partire per approdare in un club più ambizioso e titolato, che gli permetta di giocare ad alti livelli. Il Liverpool è una tentazione, ma il Milan potrebbe essere la pista preferita di Kabak.

