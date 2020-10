Robert Redford in lutto, a 58 anni è morto il figlio James che lottava da tempo contro un tumore. Il commosso ricordo della famiglia

James Redford, figlio maggiore del grande attore hollywoodiano Robert Redford, ha perso la sua battaglia contro il cancro che durava da due anni. La notizia arriva direttamente dalla moglie Kylie, che gli è stata accanto per 32 anni, con un post su Twitter carico di dolore ma anche di gratitudine per la vita passata insieme

James era nato nel 1962 da Redford e dalla sua prima moglie, la storica Lola Van Wagenen, e aveva due fratelli, Amy e Shauna Redford. Ma nel 1959 il primo figlio dell’attore, Scott, era morto quando aveva pochi mesi di vita per sindrome letale infantile (cioè una ‘morte bianca’). Un dolore che oggi, anche se in circostanze e ad un’età diversa, sta rivivendo.

Jamie died today. We’re heartbroken. He lived a beautiful, impactful life & was loved by many. He will be deeply missed. As his wife of 32 yrs, I’m most grateful for the two spectacular children we raised together. I don’t know what we would’ve done w/o them over the past 2yrs. pic.twitter.com/ynDN2jSZ04

