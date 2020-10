Morto Enzo Mari, tra i più grandi designer della sua generazione

E’ morto all’età di 88 anni uno dei più grandi designer di sempre, Enzo Mari, dopo un ricovero all’ospedale San Raffaele

All’età di 88 anni si spegne uno dei più grandi designer italiani della storia, Enzo Mari. L’uomo era ricoverato da alcuni giorni all’ospedale San Raffaele di Milano insieme alla moglie Lea Vergine. A salutarlo pubblicamente il famoso architetto Stefano boeri sul proprio profilo Twitter: “Ciao Enzo, te ne vai da Gigante”.

LEGGI ANCHE—> Latina, candidato Forza Nuova denunciato per meme antisemita

Chi era Enzo Mari

Enzo Mari, riconosciuto come uno dei più grandi teorici del design italiano e mondiale. Nel corso della sua carriera ha vinto 5 compassi d’Oro ed ha ricevuto nel 2002 una laurea honoris causa in Disegno Industriale dalla facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. Mari è autore di 1500 oggetti che ha realizzato per aziende come Zanotta, Rexite, Alessi, Artemide, Olivetti, Flou ed altre. Tra i suoi più significativi il Pago–Pago, la Putrella, In Attesa, Sof Sof, Delfine, Formosa e Sumatra.

Ciao Enzo, te ne vai da Gigante. pic.twitter.com/wxACEipHJu — stefano boeri (@StefanoBoeri) October 19, 2020

LEGGI ANCHE—> Bari, 13 arresti per sfruttamento della prostituzione