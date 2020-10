Conferenza Conte, un dettaglio lo incastra: tutto registrato? – FOTO

Conferenza Conte, spunta un dettaglio pazzesco che incastra il premier: l’orario indicato sul suo orologio è diverso da quello delle 21,30.

Ieri sera, precisamente alle ore 21:30, milioni di italiani hanno assistito in diretta tv alla conferenza del premier Giuseppe Conte sulle disposizioni del nuovo Dpcm, in vigore fino al 13 novembre. Diverse le novità rispetto alle scorse settimane: la possibilità da parte dei sindaci di chiudere vie e piazze per evitare assembramenti, il nuovo orario delle attività di ristorazione che saranno consentite dalle 5 fino a mezzanotte se il consumo avviene ai tavoli, in alternativa fino alle 18. E ancora: l’asporto fino a mezzanotte, l’obbligo di sedere massimo in sei al tavolo nei ristoranti, turni anche pomeridiani per le scuole secondarie e così via. Ma c’è un dettaglio che ha catturato l’attenzione degli italiani, vediamo di cosa si tratta.

Conferenza Conte, tutto registrato? – FOTO

Su Twitter, infatti, in moltissimi stanno facendo notare una cosa strana. L’orologio del premier Conte segna le ore 17:55, mentre la conferenza almeno ufficialmente si sarebbe tenuta quasi quattro ore dopo, precisamente alle 21:30. Un dettaglio strano che sta facendo letteralmente impazzire il web e sono in parecchi a credere che la conferenza di ieri sia stata registrata. Vediamo alcuni tweet che stanno circolando in questi minuti:

Ma l'orologio di Conte segna le 18.00 pic.twitter.com/OsgYPlT9no — Stefano Lanciani (@StefanoLancian1) October 18, 2020

"Qualcuno ha fatto notare che l'orologio di Conte segnava le 6, ma la "diretta" sarebbe invece stata trasmessa alle 21 e 30. O l'orologio di Conte va parecchio indietro o era tutto registrato."

Capite come ci prendono per cu..?! pic.twitter.com/RPQfckgOZ0 — 🖤 cεĹ乇𝓢т𝕖 ★♞🇮🇹🐬#RisorgItalia (@andiamoviaora) October 19, 2020

