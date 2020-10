Cina, l’economia recupera dal crollo Covid: crescita dello 0,7%

Vola la Cina in borsa con l’economia in ripresa, dopo il crollo causato dal Covid. Il paese chiuderà l’anno con un aumento del PIL.

Con il mondo che è ancora in piena emergenza Coronavirus, la Cina si attesta come paese che ha gestito meglio la pandemia. Infatti i primi focolai di Wuhan sono oramai un brutto ricordo, con il paese che fa registrare a malapena una decina di casi al giorno. Così, con la situazione sotto controllo, l’Economia della Cina è tornata a volare dopo la profonda crisi causata dal Covid-19.

Il paese asiatico ha confermato la previsione della Fmi e sarà l’unica nazione al mondo a chiudere con un PIL (Prodotto Interno Lordo) in crescita. Un dato a dir poco entusiasmante, basti pensare che la Cina fu uno dei paesi che subì maggiormente la pandemia dal punto di vista economico, con molti paesi che isolarono la nazione durante il periodo d’emergenza e vietarono i voli. Andiamo quindi a vedere tutti i dati riguardanti l’economia cinese.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Nuovo Dpcm, Conte: “Non possiamo permetterci un lockdown”

Cina, l’Economia chiude in crescita dopo la crisi Covid: i dati

A testimoniare i dati della crescita dell’economia cinese, ci hanno pensato i dati di settembre. Infatti lo scorso mese, la Cina ha chiuso con un aumento del Pil del 0,6%. Se non sia così significativo, tale crescita è un vero e proprio successo, visto che tra gennaio e marzo si registrò un vero e proprio tonfo. Nei mesi più caldi della pandemia, l’economia cinese subì una flessione del –6,8%.

Toccato il fondo, anche a causa dei contagi incontrollati che ci furono nel paese, Xi Jinping ha rimesso in piedi l’economia nazionale. Dopo l’ottima gestione della pandemia, il paese orientale si è attestato come unica nazione in crescita. A testimoniare il dato ci ha pensato la Fmi, che ha indicato una crescita dell’1,9% entro la fine di ottobre, e sempre più in crescita entro la fine dell’anno. Boom anche per la Canca Centrale Yi Gang, che prevede un positivo del 2% entro la fine dell’anno.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Coronavirus, il dramma delle Partite Iva: “Lasciate sole dallo Stato, no al nuovo lockdown”

L.P.

Per altre notizie di Economia Estera, CLICCA QUI !