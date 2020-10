Scambio clamoroso che vede coinvolto l’uomo simbolo della Juventus: Cristiano Ronaldo. I bianconeri potrebbero accettare la proposta del top club.

La Juventus è reduce da un pareggio in campionato contro una neopromossa, il Crotone. Il pareggio, per una squadra come quella bianconera equivale ad una sconfitta e i tifosi hanno paura di non festeggiare il decimo scudetto consecutivo data la concorrenza del Milan, primo in classifica.

Andrea Pirlo paga di inesperienza in panchina, ma resta sempre il Maestro e già in Champions League nella gara di apertura contro gli ucraini della Dinamo Kiev potrebbe arrivare il salto di qualità. Che significa vittoria schiacciante.

La qualità c’è. La Juventus possiede tantissimi giocatori importanti e non sarà difficile per la Vecchia Signora rimettersi in marcia. Non si può mettere in discussione a poche gare dall’inizio un club così.

Calciomercato Juve, scambio clamoroso: Cristiano Ronaldo più 70 milioni

Quando Cristiano Ronaldo arrivò a Torino, sponda bianconera, tutti pensavano che con lui la tanto agognata Champions League sarebbe finalmente arrivata. Purtroppo così non è stato e il penta pallone d’oro, il migliore nelle file bianconere, non è riuscito in due stagioni a centrare l’obiettivo Champions.

Il portoghese ha un contratto in scadenza nel 2022 e secondo Don Balon, su di lui è piombato l’interesse del PSG. I transalpini sono reduci da una finale di Champions league persa contro i bavaresi del Bayern Monaco.

Leonardo, sempre secondo il tabloid spagnolo, vorrebbe intavolare una trattativa con la Juventus. Le intenzioni del brasiliano sarebbero quelle di portare a Parigi Ronaldo in uno scambio clamoroso.

CR7 al PSG e Neymar alla Juventus. Non uno scambio alla pari. I bianconeri dovrebbero versare nelle casse dei francesi 70 milioni di euro cash. La trattativa non sarebbe impossibile ma Neymar non vorrebbe trasferirsi in Italia, bensì in Spagna.

