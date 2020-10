Assassino eroe graziato da Elisabetta II, bloccò un attentatore

Assassino eroe graziato da Elisabetta II: Steven Gallant un anno fa era in permesso premio e ha sventato un attentato alla Torre di Londra

Per passare da detenuto a eroe basta un attimo e lo sa anche Steven Gallant. Nel 2005 era stato condannato a 17 anni di carcere per aver assassinato un pompiere. Ma lo scorso anno era al posto giusto nel momento giusto e ha sventato un attacco terroristico sul London Bridge. E adesso la Regina Elisabetta II lo ha graziato.

Era in permesso premio per seguire un corso di riabilitazione in una sala vicino al London Bridge, quando suo malgrado fu coinvolto in un attentato terroristico. Allo stesso evento partecipava anche Usman Khan, nato in Gran Bretagna da genitori pakistani e che era uscito di prigione nel 2018 dopo una condanna per terrorismo.

Nel corso dell’incontro, Khan iniziò a colpire le persone presenti con due coltelli da cucina, uccidendo 2 persone e ferendone altre 3. A quel un Gallant, che non lo conosceva, staccò da una parete una zanna di tricheco e affrontò l’attentatore. Lo inseguì sul ponte di Londra insieme ad altri civili e riuscì così ad agevolare il compito della polizia che poi uccise l’attentatore.

Il detenuto eroe riceverà la grazia: d’acordo anche la famiglia dell’uomo che aveva assassinato

Un gesto spontaneo e per nulla richiesto che a Gallant ora vale la poassibilitàò di uscire definitivamente dal carcere e a 42 anni provare a rifarsi una vita. Gallant avrà la sua pena ridotta di 10 mesi e potrebbe così uscire il prossimo giugno invece che nel 2022. Secondo la Procura Generale “ha contribuito a salvare vite umane, nonostante il tremendo rischio a cui si è personalmente esposto”. La grazia però doveva essere firmata dalla tregina che ha acconsentito.

La famiglia del pompiere ucciso (si chiamava Barrie Jackson) ha detto di essere d’accordo con la decisione di liberarlo in anticipo. In particolare il figlio dell’uomo ucciso quindici anni fa ha raccontato che in ogni caso la pena è stata sccontata quasi tutto e Gallant ha dimostrato di essesi guadagnato la riabilitazione

Lo stesso detenuto, che tra un po’ diventerà ex, più volte ha detto di essere pentito per la sua terribile azione. Era ubriaco ed era convinto che quell’uomo avesse pesantemente molestato la sua ragazza. Ora sta per scrivere una nuova storia.