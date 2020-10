MotoGP, Gran Premio Aragon: vince Rins, Quartararo 18esimo

Si è concluso poco fai il Gran Premio di MotoGP in programma ad Aragon. Grande gara per Rins, che vince davanti ad Alex Marquez e Mir

Altra grande domenica di gara in MotoGP. Poco fa, si è concluso il Gran Premio in programma ad Aragon, il primo dei due sul circuito spagnolo. I piloti si sono dati battaglia per conquistare il gradino più alto del podio, e fino all’ultimo c’è stata grande incertezza sul possibile vincitore.

Alla fine, ad avere la meglio è stato lo spagnolo Rins, autore di una fantastica gara. Dietro di lui Alex Marquez, che fino all’ultimo ha lottato per superare il connazionale spagnolo senza successo. A completare il podio Mir, che grazie alla brutta prestazione di Quartararo sale in testa alla classifica piloti con 6 punti di vantaggio sul francese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> MotoGp Aragon, streaming gratis: dove vedere la gara in diretta