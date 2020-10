Fabrizio Corona sull’ex moglie, in diretta: “Ha problemi psichici”

Gravi dichiarazioni del paparazzo Fabrizio Corona in diretta a Live – Non è la D’Urso sull’ex moglie Nina Moric

Esclusivo a Live – Non è la D’Urso in diretta c’è Fabrizio Corona dopo essere stato al centro del gossip questa settimana. È risultato positivo al COVID-19 ed è attualmente in quarantena, ma non è il motivo per cui il paparazzo è stato sulla bocca di tutti.

Nina Moric ha pubblicato una nota vocale inviatagli da Fabrizio Corona in cui minaccia di ‘sfracassarle il cranio’. Il motivo della disputa è loro figlio, Carlos, al quale la modella croata è stato impedito di vederlo. Durante una conversazione avuta con il ragazzo, sembrerebbe che quest’ultimo non volesse stare più con il papà.

Fabrizio Corona contro l’ex moglie, urla in diretta e non sta alle pesanti dichiarazioni

Fabrizio Corona urla pesanti accuse in diretta a Live – Non è la D’Urso su Nina Moric. “Ha bisogno di aiuto, ha problemi psichici, è pazza. Il suo avvocato dovrebbe essere radiato dall’albo”. I problemi sembrano essere cominciati durante il lockdown, intorno al compleanno di Fabrizio Corona. Le cose si sono complicate l’8 agosto, al compleanno di Carlos, che Nina scompare con Luigi Maria Favoloso.

La mamma dunque ha completamente abbandonato il figlio, fino a ricomparire verso fine settembre. Un’altra pesante accusa va verso un certo Michelangelo – appartenente, a suo dire, ad una setta satanica – che è un amico della famiglia Moric. Corona continua a sostenere che la sua ex moglie, in preda ad un attacco di follia, ha strumentalizzato l’audio di suo figlio in un momento di difficoltà.