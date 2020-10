Covid-19, aumenta in maniera drammatica la percentuale di poveri in Italia. Secondo quanto infatti riferisce la Caritas, questa schizza al 45% dopo il recente lockdown.

La povertà in Italia aumenta in maniera drastica causa Covid-19: lo conferma la Caritas nel proprio Rapporto Povertà. Secondo quanto infatti si evince dal documento, confrontando il periodo che va da maggio a settembre 2020 con lo stesso dell’anno precedente, il tasso dei nuovi poveri è esploso da un già alto 31% a un inquietante 45%.

Covid-19, aumenta la povertà in Italia

“Quasi una persona su due che si rivolge alla Caritas lo fa per la prima volta”, si legge nel testo. Sono stati soprattutto i nuclei familiari con giovani e minori a risentirne particolarmente. Da aprile a maggio di quest’anno, inoltre, sono state 450 mila le persone assistite dalla Caritas, di cui una su tre faceva riferimento all’ente per la prima volta in assoluta data la disperazione.

Tra le file di coloro che hanno cercato aiuto – si legge – c’erano anche piccoli commercianti e lavoratori autonomi. Dunque non solo disoccupati o soggetti dal reddito minimo, ma anche questa categoria – per oltre 2 mila aderenti – ha dovuto necessitare di un intervento della Caritas. Del resto la crisi economica ha travolto tutti senza alcuna eccezione, col lockdown che è stato per molti una mazzata insostenibile.

Chiusura totale che ora, in vista della seconda ondata, terrorizza di nuovo gli italiani che temono una nuova ripercussione economica. A rassicurare tutti ci ha pensato ieri il Premier Giuseppe Conte, il quale ha escluso una stretta tanto severa come avvenuto lo scorso 11 marzo: “Dobbiamo evitare il lockdown. Questa è la soluzione per chi non ha altri mezzi, noi invece ci siamo preparati e abbiamo disegnato nuove strategie alternative e più mirate”.

