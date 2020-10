Giro d’Italia, altri 17 positivi al Covid: si tratta di poliziotti del servizio d’ordine che seguono la “carovana rosa”

Il Giro d’Italia di sicuro non ha avuto la stessa fortuna del Tour de France con il Covid-19. In Francia non si erano registrati positivi per tutto lo svolgimento della competizione. Tre settimane filate via lisce senza intoppi, nonostante il grande aumento di positivi in terra transalpina. Purtroppo la corsa rosa si deve confrontare con una rottura della “bolla” sportiva che sta mettendo a serio rischio il regolare svolgimento di tutte e 21 le tappe previsto fino a Milano. Prima è stata la volta dei corridori, con Simon Yates, Steven Kruijswijk e Michael Matthews, costretti al ritiro a distanza di pochi giorni. Tre pezzi da novanta che lasciano la competizione dopo appena 7 giorni di gara. Nello stesso giro di controlli degli ultimi due erano risultati positivi anche 6 membri dello staff di tre team diversi. In conseguenza di ciò, sia la Jumbo-Visma che la Mitchelton Scott avevano optato per il ritiro.

Giro d’Italia, altri 17 positivi al Covid: si tratta di personale del servizio d’ordine

Nelle ultime ore è arrivata la notizia di altri 17 casi di positività al Covid-19 al Giro d’Italia. Si tratta di diciassette poliziotti impegnati nel servizio d’ordine. Tutti sono asintomatici ed erano stati sottoposti al tampone in Abruzzo, tra domenica e lunedì, assieme agli altri corridori, subito dopo il tappone di Roccaraso. Al momento sono isolati in quarantena presso un albergo di Francavilla a Mare. Il sindaco del piccolo centro adriatico ha precisato che nessuno dei contagiati è di origine abruzzese.

Il presidente dell’Uci Lappartient, ha richiamato l’attenzione sull’importanza di introdurre immediatamente anche i test salivari.

“Voglio davvero che il Giro arrivi a Milano il 25 ottobre, ma gli ultimi test positivi ci hanno ricordato ancora una volta che non dobbiamo lasciare che la lotta contro il Covid-19 vada sprecata“.

“I prossimi tamponi non verranno effettuati fino a lunedì, ovvero il prossimo giorno di riposo, ma nel frattempo verranno effettuati i test salivari. Chiunque risulti positivo per quel test della saliva verrà sottoposto a un ulteriore test PCR”.

