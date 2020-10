Covid-19, Inghilterra ha deciso di trattare diversamente tutti quelli che arriveranno nel Paese dopo essere stati per un po’ di tempo in Italia.

La situazione legata al Covid-19 è sempre più difficile e complicata da gestire. L’infezione che è nata nei mercati della carne di Wuhan e che ha colpito tutto il pianeta ora torna ad essere particolarmente pericolosa. Dopo che l’Italia, e tutta l’Europa, sembrava aver messo un piede fuori dall’infezione e dal momento più duro, ecco che pare che si sta per sprofondare di nuovo. In questo momento siamo nel bel mezzo di un’ondata di contagi di ritorno, e questo sta spingendo tutti a fare delle riflessioni. I numeri parlano chiaro, la situazione è complicata, i bollettini parlano chiaro. Intanto l’Inghilterra ha deciso di prendere delle regole più restrittive per tutti coloro che tornano dall’Italia, data la situazione delicata in cui ci troviamo in questo momento di contagi.

Covid-19, Inghilterra mette in isolamento chi arriva dall’Italia

Con una legge promulgata dal governo, l’Inghilterra ha varato un periodo di isolamento obbligatorio per quelli che entrano nel Paese e che sono stati in Italia. Chi ritorna infatti dovrà rispettare un periodo di isolamento di due settimane, per essere certi che il Covid-19 non sia incubato nella persona che ha viaggiato. Questa nuova scelta politica e sanitaria riguarda sia gli italiani che viaggiano verso il Regno Unito, sia i cittadini britannici che tornano proprio dall’Italia. Secondo quanto riporta il The Guardian, questa nuova decisione sarà ufficialmente attiva da domenica 18 ottobre, dalle 4 di notte. In molti sui social non condividono questa posizione, affermando che si tratta di una norma anche razzista verso gli italiani, ora che è un momento molto difficile.

