Covid-19, maxi focolaio ad Alberobello: oltre 70 i positivi

Covid-19, scoppia un maxi focolaio in una Rsa di Alberobello. Il sindaco del paese pugliese ha indetto la chiusura delle scuole

Cresce la paura ad Alberobello, comune in provincia di Bari. In una Rsa è scoppiato un maxi focolaio che ha costretto il sindaco ad agire di conseguenza. Su 63 ospiti, 59 sono risultati positivi. Anche per quanto riguarda gli operatori, il bilancio è molto preoccupante: 12 operatori su 23 positivi.

Il primo cittadino del Paese Michele Longo ha deciso di chiudere le scuole per tre giorni, da oggi e fino al prossimo 16 ottobre. “Vogliamo adottare delle misure di controllo e di prevenzione sanitaria anche attraverso la santificazione dei plessi” si legge nell’ordinanza emessa: “Il nostro obiettivo al momento è quello di salvaguardare la salute degli studenti, oltre che di tutto il personale docente e non docente, le famiglie e gli anziani“.

Vaccino Covid-19, in Usa test su bambini e adolescenti

Continuano intanto gli studi in tutto il mondo per trovare un vaccino anti Covid-19. Al momento, l’unica soluzione possibile per uscire dall’emergenza sembra proprio essere quella di trovare un farmaco e, come previsione, si parla di inizio 2021. Intanto, negli Usa l’azienda Pfizer è pronta a procedere con i primi test su bambini e adolescenti. Come spiegato dal coordinatore, già da questa settimana alcuni ragazzi 17enni si sottoporranno all’esperimento, per poi passare ai più giovani.

“Per tenere il Coronavirus sotto controllo, pensiamo che sia fondamentale avere un vaccino per i ragazzi più giovani” le parole riportate da SkyTG24. Qualora i test dovessero andare a buon fine, Pfizer passerà alla fase successiva di studio, prima di arrivare alla commercializzazione del farmaco.

