Coronavirus, la Azzolina difende la scuola: “Non ci sarà nessuna chiusura”. Il ministro dell’Istruzione ha ribadito che nonostante l’aumento dei contagi le classi rimarranno aperte

Il nuovo Dpcm è stato appena firmato dal premier Conte e segna l’entrata in vigore di una serie di misure restrittive per contenere il rialzo dei contagi. La nuova ondata di coronavirus ha investito con forza anche l’Italia negli ultimi giorni e ha richiesto l’introduzione di norme straordinarie per evitare di dover ricorrere ad un altro lockdown. Troppo alti i casi di positività nelle ultime settimane per sottovalutare il problema. Ecco quindi il ritorno all’uso obbligatorio della mascherina all’aperto, anche durante la camminata. Niente assembramenti davanti ai locali e feste private bocciate. Non più di 6 persone in casa e stop alla movida da mezzanotte. Nelle varie limitazioni rientrano anche gli sport di contatto, come calcetto e boxe, oltre a basket e pallavolo. Salve per il momento invece le scuole, che rimarranno aperte anche se con il divieto di andare in gita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, Spadafora: “Continua lo sport dilettantistico, stop alle partitelle tra amici”

Coronavirus, la Azzolina difende la scuola: “Non ci sarà nessuna chiusura”

Il ministro dell’Istruzione ha ribadito l’impegno del governo di mantenere intatto il programma scolastico, con le aule che rimarranno aperte. Gli sforzi compiuti per acquistare banchi e materiali necessari dovranno consentire ai ragazzi di proseguire l’anno come previsto. In un post condiviso su Facebook poco fa, la Azzolina ha spiegato:

“I ragazzi sono felici di essere tornati a scuola. E ci devono rimanere. Anche per quelli più grandi la didattica in presenza è fondamentale perché garantisce formazione ma anche socialità, un bisogno che oggi dobbiamo riuscire a soddisfare a scuola.

I numeri, infatti, e le analisi dell’Istituto Superiore di Sanità ci confermano che i contagi non avvengono dentro le scuole. L’attenzione deve essere invece orientata fuori, alle attività extrascolastiche, come ribadiamo da tempo“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus Italia, dati Gimbe: impennata dei contagi e dei ricoveri