Covid-19, Sileri: “Dobbiamo resistere altri 7-8 mesi col coltello tra i denti” 

Covid-19, parla il vice ministro Pierpaolo Sileri. Intervenuto al Corriere della Sera, il politico ha fatto il punto della situazione e ha chiesto di resistere e lottare altri 7-8 mesi prima dell’arrivo di un vaccino.

Altri 7-8 mesi di resistenza: come riferito dal vice ministro della salute Pierpaolo Sileri, è questo il periodo di convivenza col Covid-19 prima che sia pronto un vaccino che ci liberi tutti. Il referente politico, intervenuto al Corriere della Sera oggi in edicola, ha fatto il punto della situazione in Italia soprattutto in ottica di una seconda ondata ormai alle porte.

Covid-19, Sileri: “Resistiamo altri 8 mesi”

La situazione è seria e i nuovi numeri preoccupano particolarmente, ma c’è una differenza tra l’attuale situazione e la precedente come evidenzia il 48enne romano: “Non c’è lo stesso andamento del virus, perché non corrispondono al numero dei ricoveri, delle persone in terapia intensiva, dei morti”. Ma ciò, ovviamente, non significa che la situazione non possa sprofondare come sta avvenendo in Paesi come Francia, Spagna e Gran Bretagna.

Anzi: è quasi ineluttabile secondo Sileri. E ci sarebbe un solo modo per provare ad arginare tutto ciò: “I casi positivi continueranno a salire, non possiamo pensare che ciò che sta accadendo nel resto d’Europa non accadrà anche qui, ma succederà più lentamente se riusciremo a rispettare le regole”. Dunque bisognerà resistere ancora: “Altri 7-8 mesi con il coltello tra i denti”.

C’è inoltre un riferimento anche sul capitolo scuola, la quale vede già un bilancio di 2.348 studenti e 402 dicenti positivi. Il controllo degli alunni partito nella regione Lazio, evidenzia Sileri, va esteso a tutto il territorio nazionale: “I più giovani sono spesso asintomatici ma poi portano il virus in famiglia, molti focolai nascono proprio lì. Serve una consapevolezza del rischio e pensare che la distanza va rispettata anche in casa e con le persone più vicine fino ad usare la mascherina con i nonni al pranzo della domenica”.

