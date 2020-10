Coronavirus Campania, De Luca: “Oltre il 90% dei positivi è asintomatico”. Sono stati circa 700 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore

Il coronavirus sta tornando a sollevare la stessa preoccupazione in Italia della scorso inverno. I numeri dei contagi sono in preoccupante rialzo e stanno seguendo l’andamento già riscontrato nel resto d’Europa. Stanno cambiando però le Regioni sotto la lente d’ingrandimento del Covid. Non solo la Lombardia, il Piemonte e il Veneto, come a marzo-aprile, ma anche Lazio e Campania. Proprio quest’ultima è diventata la locomotiva delle infezioni, facendo registrare il record di 700 positivi nelle ultime 24 ore. Le immagini delle lunghe code per effettuare il tampone nel napoletano hanno fatto il giro d’Italia e hanno palesato delle difficoltà organizzative. Di questo e altro è tornato a parlare il governatore Vincenzo De Luca.

“Siamo di fronte a numeri importanti. Anche quest’oggi verranno segnati altri 700 casi di positività in Campania. Dobbiamo però dire che il 90-95% dei colpiti sono asintomatici”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid Hospital, è emergenza in Campania e Lazio: quasi pieni

Coronavirus Campania, De Luca: “700 nuovi positivi ma quasi tutti asintomatici”

De Luca ha tracciato la via da seguire in questa difficile situazione per non farla aggravare ancor di più.

“Le persone positive vanno collocate in isolamento domiciliare e non in ospedale. Però se si alza l’età media dei contagiati dobbiamo aspettarci diversi ricoveri in più”.

Per quanto riguarda il rischio lockdown ha aggiunto: “Si prenderanno misure necessarie e non necessariamente quelle più comode. Esistono possibilità di chiusura dei confini regionali ma dipenderà dall’evolversi della situazione giorno per giorno. Dobbiamo continuare a monitorare i casi ma per ora siamo sotto controllo“.

Per quanto riguarda le altre regioni, in Veneto sono stati altri 600 i positivi nell’ultimo giorno. Dall’inizio della pandemia il numero complessivo ha raggiunto il limite dei 30mila (30.504) con un rialzo in particolar modo per quanto riguarda le province di Venezia (+131) e Treviso (+120). I decessi totali sono arrivati a 2.209 con tre morti nella giornata di ieri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, un altro positivo nell’Inter: salgono i casi anche in Under 21