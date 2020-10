Mali, due ostaggi italiani sono stati liberati dopo un lungo sequestro e stanno bene: sono Padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio

Arriva dal Mali una buona notizia soprattutto per le due famiglie: Padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio, che erano stati sequestrati da tempo facendo perdere le loro tracce sono stati liberati.

La prima conferma è arrivata dal portavoce del presidente del Mali che ha annunciato la liberazione da parte di militanti jihadisti. Successivamente alcune fonti dei servizi segreti italiani hanno confermato l’operazione, condotta da personale dell’Aise in collaborazione con le autorità maliane. E in tarda serata è arrivato anche il tweet del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. L’annuncio è arrivato e dopo che il governo reggente del Mali ha rilasciato 100 jihadisti nel corso dell’ultimo fine settimana.

Padre Maccalli, appartenetnte alla diocesi di Crema, era stato rapito il 17 settembre del 2018 in Niger, mnbtre operava in una missione a circa 150 km dalla capitale Niamey.

L’identità dei due italiani liberati è stata confermata da un portavoce del governo maliano. Insieme ai due italiani sono state rilasciati anche l’ostaggio francese Sophie Pétronin e Soumalia Cissé, un importamte personaggio Tutti gli ostaggi erano probabilmente detenuti da gruppi islamici legati ad Al Qaida nel Maghreb.

Una bella notizia: padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio sono finalmente liberi e stanno bene. Erano stati rapiti da un gruppo jihadista. Grazie alla nostra intelligence, in particolare all’Aise, e a tutti coloro che hanno lavorato per riportarli a casa. 🇮🇹 — Luigi Di Maio (@luigidimaio) October 8, 2020

Padre Maccalli era in una missione in Niger, Chiacchio rapito come turista

Padre Maccalli appartiene alla Società delle Missioni Africane e in Niger, dalla sua Crema, era arrivato nel 2007 dedicandosi all’opera missionaria nella parrocchia di Bomoanga. Il sequestro era avvenuto una settimana dopo il suo rientro dopo un periodo di vacanze in Italia.

La scorsa primavera era stato diffuso un video (meno di 30 secondi) nel quale padre Maccalli era insieme a Nicola Chiacchio. Si tratta di un altro nostro connazionale che stava attraversando la zona del Niger per motivi turistici e aveva fatto perdere le sue tracce. Entrambi apparivano dimagriti ma in discrete condizioni.

Il governo maliano non ha dato informazioni sulla liberazione ma una fonte anonima ha riferito alla France Presse che si è trattato di una contropartita per il rilascio di terroristi. Una trattativa lunga ed estenuante, ma andata a buona fine come confermano le ultime notizie arrivate dal Mali.