Francia, pedopornografia bloccata da un blitz della polizia che ha individuato e arrestato ben 60 individui colpevoli.

La pedopornografia continua ad essere un mercato tristemente remunerativo e florido in tutto il mondo, con gli adulti sempre più interessati a questi contenuti. Parliamo di un commercio illegale e immorale, che quasi sempre ha abusi, sfruttamento e prostituzione minorile alle spalle. Parliamo di un qualcosa di davvero grosso, che da decenni le forze dell’ordine stanno perseguitando in tutto il mondo, ma che è davvero difficile da fermare. In tutto il mondo le leggi sono molto severe per cercare di impedire questo genere di comportamento, ma inevitabilmente dappertutto ci sono individui, di diverse età e sesso, che continuano a non rispettare queste regole e si comportano in modo veramente disgustoso. Fortunatamente un blitz in Francia ne ha fermati un bel po’, con un’operazione lampo di grandi dimensioni.

Francia, Pedopornografia: polizia blocca circolo di 60 persone

L’operazione è stata condotta dalla polizia francese, riporta Le Parisien, che con scaltrezza è riuscita ad infiltrarsi in un gruppo che scambiava online pedopornografia. L’operazione è stato un grande successo ed una collaborazione molto stretta tra la polizia postale francese e ovviamente le altre forze dell’ordine. Il tutto è riuscito perfettamente, con l’individuazione e il fermo di ben 60 persone. Una vera e propria vittoria che senza dubbio sarà da monito per tutti quelli che fanno parte di questo mondo e che potrebbe spingere qualcuno a cambiare vita e comportamento. Un successo importantissimo per la storia delle forze di polizia del Paese, che mettono all’attivo un’operazione di considerevoli dimensioni con un successo straordinario. I 60 che sono stati individuati sono soggetti tra i 25 e i 75 anni, che ora saranno bloccati e verranno.

