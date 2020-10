Covid-19, a Napoli persone in fila dall’alba davanti all’Asl Napoli 1 per il tampone. Cresce la paura dopo il recente aumento di casi

Il Covid-19 è tornato a far registrare numeri decisamente preoccupanti in tutta Italia. Solamente ieri è stata superata quota 3mila positivi in 24 ore e, seppur i tamponi effettuati siano molti di più rispetto alla prima ondata, il virus sta tornando a far paura. In Campania, negli ultimi giorni è stato registrato un picco di nuovi casi.

Proprio per questo motivo, questa mattina si è creata una lunga fila di persone davanti ai laboratori del Frullone, struttura dell’asp Napoli 1 che si occupa di sottoporre i cittadini al test del tampone. Nonostante la struttura apra alle 9, già dalle 5 di mattina decine di macchine si sono messe in coda per sottoporsi ai controlli del caso.

Covid-19, altro caso positivo a Pozzuoli: contagiata un’alunna

Chiuso l’istituto Comprensivo Quasimodo di Pozzuoli. Un’altra allieva, infatti, è risultata positiva al Covid-19. A darne l’annuncio la dirigenza scolastica, che ha immediatamente bloccato tutte le lezioni di oggi per procedere con le operazioni di igienizzazione e santificazione della struttura. Mentre la paziente si trova ora in isolamento fiduciario domestico, l’Asl ha avviato la ricostruzione di tutto il link epidemiologico. I suoi compagni di classe e gli insegnanti sono già stati messi in isolamento, mentre domani dovrebbe riaprire la scuola.

Negli giro degli ultimi cinque giorni, a Pozzuoli si sono verificati altri quattro casi di contagio nelle scuole. Dall’inizio della pandemia, nella città della Campania si contano 257 positivi, di cui 10 negli ultimi 4 giorni. Al momento, sono 102 le persone positive al Covid-19.

