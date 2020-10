Antonio Panenka, leggenda del calcio ceco e inventore del cucchiaio, è risultato positivo al coronavirus. L’ex calciatore e Presidente del Bohemians Praga è ricoverato in terapia intensiva.

Il coronavirus continua a seminare terrore sull’intero globo terrestre. Ad essere colpito dal virus proveniente da Wuhan, in Cina, è anche il mondo dello sport. In Italia ad esempio sono diversi gli sportivi che sono stati colpiti dal coronavirus. Uno fra tutti Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, il quale nel momento in cui ha scoperto di aver contratto il virus ha commentato: “Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi. Pessima idea”.

Aldilà dello spirito del bomber svedese, il covid-19 sta creando seri problemi nel mondo del calcio e della Serie A italiana. Napoli, Genoa e Juventus, in quest’ultima sabato sono stato accertate le positività di due persone dello staff esterne al gruppo squadra.

Coronavirus: Panenka, l’inventore del cucchiaio è in terapia intensiva

L’intero mondo dello sport è sconvolto dopo aver appreso una notizia dell’ultima ora. Un’icona del calcio e della nazionale ceca, Antonio Panenka, è risultato positivo al coronavirus.

Il leggendario ex attaccante ceco, inventore del cucchiaio è ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale di Praga. A confermare la notizia il Bohemians Praga, squadra ceca presso la quale Panenka ricopre il ruolo di Presidente. Secondo l’ultimo bollettino dei medici, la leggenda del calcio ceco è in gravissime condizioni.

I tifosi biancoverdi, insieme a tutti gli appassionati di calcio, in queste ore hanno rivolto preghiere e pensieri sui social nella speranza che Panenka possa uscire vittorioso dall’ospedale di Praga.

Panenka è famoso per aver inventato il cucchiaio, gesto tecnico passato alla storia nella finale degli Europei del 1976 vinta con la sua Cecoslovacchia contro la Germania.

Proprio come fece Francesco Totti con la Nazionale Italiana, Antonio Panenka decise di battere un calcio di rigore che a quei tempi sorprese l’intero pubblico mondiale, ossia il cucchiaio.

