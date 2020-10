Due ragazze di 19 anni sono precipitate giù dal quarto piano di un edificio mentre stavano per scattarsi un selfie.

Un tragico episodio ha scosso la cittadina di Philadelphia, in Pennsylvania, negli Stati Uniti d’America. Qui due studentesse universitarie, che avevano preso parte a un party sul tetto di un palazzo sono precipitate giù dal quarto piano.

È successo lo scorso sabato notte, intorno alle 2. La polizia di Philly, intervenuta immediatamente dopo aver ricevuto le prime segnalazioni dai passanti, ha poi commentato la vicenda ai microfoni di Fox News.

Sul caso è stata aperta un’indagine alla quale partecipano in collaborazione la polizia interna dell’Università e la polizia di Philadelphia.

Philadelphia, due ragazze precipitano da un tetto per farsi un selfie

A Philadelphia, in Pennsylvania, una festa sul tetto è quasi finita in tragedia. Due ragazze di 19 anni che avevano preso parte a un party sul tetto dell’Università, per scattarsi un selfie sono precipitate giù dal quarto piano.

Una delle due ragazze protagoniste di questo episodio è attualmente fuori pericolo ed è rientrata presso l’Università dove studia, la Temple University. L’altra ragazza, invece, ha riportato delle ferite più gravi dell’amica ed è ancora nella struttura ospedaliera, le sue condizioni comunque sono stabili.

I colleghi universitari delle due 19enni precipitate giù dal quarto piano, che erano presenti sia al party che al tragico evento, sono ancora sotto shock per quanto accaduto.

“Mi dispiace per il mio amico che era lì. Ha visto le nostre amiche precipitare giù senza che nessuno potesse aiutarle. Nonostante le nostre amiche siano fuori pericolo, il mio amico è ancora sotto shock “, ha affermato la studentessa Allison Byrne ai microfoni di Fox News.

