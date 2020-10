Juventus-Napoli, parla Agnelli: “Il protocollo è chiaro”

Juventus-Napoli, il presiudente Andrea Agnelli spiega perché la Juventus non ha mai pensato di far rinviare la gara contro i partenopei

Juventus-Napoli è saltata, martedì deciderà il Giudice Sportivo ma intanto i protagonisti mancati parlano di quello che (non) è successo. Come Andrea Agnelli in diretta a Sky Sport. “Il protocollo è molto chiaro, tutti lo sanno perché rimanda all’accordo con il Cts. Si va in isolamento fiduciario presso la struttura concordata con la Asl e così facendo possiamo continuare a giocare. C’è molta chiarezza, è stato un lungo lavoro di preparazione e tutti sappiamo come fare”.

Ma il protocollo oggi è ancora valido? “Non è una questione di sistema calcio o governo, il protocollo l’abbiamo elaborato insieme. Il documento è quello, ma è choaro che con il tempo possono emergere situazioni nuove. La lealtà sportiva sta alla base di tutto, le casistiche singole saranno valutate volta per volta”.

Agnelli spiega che Aurelio De Laurentiis gli ha mandato un messaggio per chiedrgli se fossero d’accordo per il rinvio. Ma lui ha risposto di no, perché la Juventus si attiene alle regole