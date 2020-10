USA, Trump è positivo al Covid-19 e ha voluto scrivere un breve massaggio proprio dal reparto in cui è ricoverato.

La notizia è arrivata nel cuore della notte e ha preso tutti di contropiede. Il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, è risultato positivo al Covid-19. L’uomo più potente del mondo, il numero uno del Partito Repubblicano e attualmente capo della Casa Bianca, si è ammalato. Anche lui, alla fine, è risultato positivo alla malattia che si è creata nei mercati della carne di Wuhan e tutti sono rimasti molto sorpresi. Il politico, infatti, è ovviamente molto protetto, essendo comunque una figura di spicco che viene costantemente tenuta sotto controllo da parte di un’enorme squadra che pensa soltanto alla sua difesa. Eppure il virus è riuscito a battere tutte le sue precauzioni.

USA, Trump dall’ospedale: “Tutto ok, credo. Grazie a tutti!”

Inutile dire che online in tanti stanno postando e litigando sulla questione. In tanti, infatti, sono molto preoccupati e augurano all’uomo di rimettersi quanto prima. La situazione non è certo facile e la morte del Presidente, al di là della questione meramente umana, di certo non sarebbe il massimo. Dall’altra parte ci sono invece delle persone che sperano che l’uomo possa morire proprio a causa della malattia. Una posizione controversa e difficilmente condivisibile. Intanto l’americano non si abbatte e continua la sua interazione febbrile con i social network. Anche poche ore dopo essere stato trovato positivo al Covid-19 e ricoverato, infatti, ha scritto l’ennesimo tweet. “Sto bene, credo. Grazie a tutti. Amore!”, ha scritto il numero uno degli Stati Uniti d’America sul social con l’uccellino azzurro.

