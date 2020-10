Usa, Trump e Melania positivi al Coronavirus: “Siamo in quarantena”

Il presidente degli Usa Donald Trump e la moglie Melania sono positivi al Coronavirus. Arriva l’annuncio su Twitter: “Siamo in quarantena”.

Negli Usa l’epidemia da Coronavirus arriva a colpire anche il presidente Donald Trump e la sua consorte Melania. Un annuncio inaspettato quello del tycoon e che arriva in piena corsa presidenziale. Per mesi, Trump è stato l’immagine dell’ottimismo per quanto riguarda il Covid-19, sbeffeggiando il rivale Joe Biden e la sua “preoccupazione” per la situazione nazionale.

Secondo le prime indiscrezioni, a contagiare la coppia presidenziale ci ha pensato Hope Kicks, fidata consigliera di Trump. Infatti Kicks, risultata positiva al tampone, era sull’aereo che accompagnava Donald Trump e Melania al dibattito televisivo in Ohio, contagiando di fatto i due. La consigliera, inoltre, aveva volato con i due rigorosamente senza mascherina non solo a Cleveland, ma anche in Minnesota dove si è tenuto uno dei comizi di Trump all’aperto.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

POTREBBE INTERESSARTI >>> Usa 2020, Trump vs Biden: i sondaggi premiano il dem dopo il dibattito

Usa, Trump e Melania positivi al Coronavirus: l’annuncio su Twitter

Qualche ora prima della positività del tampone, il 45esimo presidente degli Usa aveva annunciato attraverso Twitter, che Hope Kicks, sua storica consigliera, aveva contratto il Covid-19. Una vera e propria mazzata per l’attuale presidente che, in compagnia della moglie, si è sottoposto al tampone, risultato poi positivo.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Nel tweet sulla positività della Kicks, Trump ci ha tenuto a lodare il duro lavoro della sua consigliera, anche per addolcire la notizia ai suoi elettori. Infatti per il tycoon è importantissimo non abbassare la guardia nemmeno sul tema mascherina, che negli Usa è diventato più uno strumento politico che di protezione.

Kicks è una fedele amica della primo genita di Trump, Ivanka, ed è nota per essersi occupata delle “public relationship” della Trump Organization. Inoltre nel 2016 era stata portavoce della prima campagna presidenzale e poi direttrice delle comunicazioni strategiche. Da qualche mese il tycoon l’aveva richiamata per averla a suo fianco durante la nuova campagna elettorale, fino alla notizia della positività del virus.

Inoltre il Coronavirus non è la prima volta che entra nella Casa Bianca. Già nei mesi precedenti, infatti, abbiamo assistito alla positività di Katie Miller, portavoce del vice Mike Pence e subito dopo ad alcuni agenti di scorta. Di recente, infine, anche la fidanzatina del figlio di Trump, Donald Junior, era risultata positiva al Covid-19.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Coronavirus New York, più morti di Spagna e Francia: allarme Argentina

L.P.

Per altre notizie di Politica Estera, CLICCA QUI !