Diletta Leotta, c’è un segreto bollente nel suo passato

Nel passato della giornalista Diletta Leotta c’è un segreto alquanto bollente, a rivelarlo è lei stessa a Tv Sorrisi e Canzoni

Diletta Leotta, donna apprezzata per la sua bellezza e per la bravura nel suo lavoro da giornalista, ora si ‘traveste’ anche da scrittrice. Ha infatti pubblicato il libro ‘Ho scelto di sorridere’, al cui interno svela diversi segreti del suo passato e ripercorre la sua carriera da dietro le quinte.

Una delle cose che non sapevamo, e che lei racconta ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, è che una volta una collega le chiese di sbottonarsi la camicia davanti a tutti “per far vedere il decollété”. Un aneddoto non da poco che alimenta curiosità sul personaggio che ha fatto la richiesta, ma che non è stato rivelato dalla Leotta. La stessa, nell’intervista, si sofferma poi sulla solidarietà femminile ed etichetta come maestra Antonella Clerici che le ha “insegnato a leggere il gobbo con naturalezza”.

LEGGI ANCHE—> Era splendida già da piccola, oggi è un’opera d’arte: la riconoscete?

Diletta Leotta ed il pappagallo che l’ha corretta

Diletta Leotta corretta da un pappagallo. Ebbene sì, la giornalista ammette di essere stata richiamata dal pappagallo Rallo. Lei, sul set per lo spot pubblicitario di un noto marchio automobilistico, ha pubblicato uno scatto simpatico sul profilo Instagram insieme al pennuto. Quest’ultimo le avrebbe dato del filo da torcere in una sfida a colpi d’esperienza. A balzare all’occhio dei fan, però, è la canotta bianca con una scollatura che lascia poco spazio all’immaginazione.

LEGGI ANCHE—> Elettra Lamborghini e quel segreto che oggi è svelato