PosteMobile, regalo ai clienti dopo il recente disservizio

Dopo il disservizio degli scorsi giorni, il gruppo PosteMobile ha deciso di fare un regalo ai clienti in segno di scuse nei confronti degli utenti

Lo scorso 28 settembre l’operatore virtuale di PosteMobile ha causato diversi disagi agli utenti ed in virtù di ciò il gruppo ha deciso di regalare in automatico 100 giga gratuiti di navigazione internet. L’iniziativa è chiamata “100 Giga in regalo” ed è dedicata ai clienti privati e titolari di partita Iva che sono in possesso di una Sim PosteMobile ricaricabile attiva dal giorno del disservizio.

LEGGI ANCHE—> Playstation 5, pre-order Usa: per IGN è il più grande evento di sempre

PosteMobile, come funziona l’offerta dei 100 giga

L’offerta dei 100 giga è legata al meccanismo dei Credit. Un credit viene scalato al raggiungimento di 1 minuto di traffico voce o di 1 mb di navigazione o anche all’invio di un sms. 102400 credit corrispondo a 100 gigabyte. L’offerta sarà valida per un mese da quando il cliente PosteMobile riceverà comunicazione di attivazione via SMS. I 100 giga sono utilizzabili solo nel territorio nazionale perché gratuiti e non concorrono ad aumentare i giga disponibili in Roaming Unione Europea. Questi ultimi si calcolano in base alla propria spesa mensile per il rinnovo del proprio piano tariffario.

Intanto, l’operatore ha deciso di fare chiarezza su ciò che ha causato i disservizi il 28 settembre scorso. A quanto pare sarebbe stato un problema tecnico per la registrazione in rete dei clienti nel corso di un intervento di manutenzione programmato. Molte sono comunque le critiche che PosteMobile sta ricevendo sui social per la mancanza di efficienza.

Ci dispiace molto per i disagi di ieri e in regalo offriamo ai nostri clienti di telefonia mobile 100 Giga di traffico Internet per un mese. — PosteMobile (@PosteMobile) September 29, 2020

LEGGI ANCHE—> Whatsapp, altra novità: sarà possibile monitorare la memoria dell’app