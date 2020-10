1° ottobre 2020: ecco i compleanni famosi di oggi

I compleanni famosi di oggi: ecco chi soffia sulle candeline oggi 1° ottobre 2020. Nella lista ci sono diverse celebrità mondiali e alcuni italiani

1° ottobre 2020, sono tanti i compleanni speciali per questa data. Figure storie, vip italiani e celebrità internazionali. Andiamo a scoprirli insieme in ordine cronologico.

Youssou N’Dour, che compie 61, è il personaggio di maggior rilievo di oggi. Cantante noto a livello internazionale, ha contribuito nel lancio di un nuovo genere di musica popolare senegalese come il “mbalax“. La canzone 7 Seconds rimane una delle tracce più belle di sempre nella storia della musica.

I compleanni famosi di oggi: 1° ottobre 2020

Michael Righeira, pseudonimo di Stefano Rota, oggi compie 59 anni. Ha fatto parte insieme a Johnson Righeira dell’omonimo duo che tra gli anni ’80 e ’90 è salito alla ribalta con canzoni elettropop come “L’estate sta finendo” e “no tengo dinero”.

Walter Mazzarri, nato nel 1961, è un allenatore di calcio italiano che attualmente non guida alcuna panchina. Nel corso della sua carriera ha allenato squadre come Napoli, Inter, Watford e Torino tra le altre. Tra i suoi maggior successi, la vittoria in Coppa Italia con gli azzurri nella stagione 2011-2012.

Milly Carlucci, oggi 66enne, è una delle conduttrici più famose d’Italia e conosciuta anche a livello internazionale. Nei primi anni della sua carriera si fa conoscere come ballerina prima che come intrattenitrice in tv. Dal 2005 conduce con molto successo il format Ballando con le stelle che va in onda su Rai 1.

Compiono oggi gli anni anche Jean Claude Annaud, Maria Chiara Acciarini, Julie Andrews, Samuele Bersani, Daniele Bossari, Massimo Brutti, Jimmy Carter, Davide Croff, Stefano Dionisi, Claudio Fracassi, Marco Tullio Giordana, Glauco Mauri, Giampaolo Pansa, Michael Righeira, Giulio Santagata, Carlo Sassi, Paolo Scarpa Bonazza Buora, Adriano Teso, George Weah.

