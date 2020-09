Calciomercato Juventus, si avvicina Marcos Alonso: andrà via dal Chelsea

Calciomercato Juventus: si avvicina sempre di più lo spagnolo Marcos Alonso che è in rottura con il Chelsea. I dettagli della trattativa

La Juventus, dopo aver deciso di mandare in prestito ancora una volta Luca Pellegrini, è in difficoltà sulla fascia sinistra di difesa. Con l’infortunio di Alex Sandro, Pirlo è costretto a schierare Frabotta o ad adattare altri elementi come Danilo e Cuadrado. L’idea dei bianconeri sarebbe quella di regalare al tecnico un profilo di livello prima della chiusura del mercato tra meno di una settimana.

Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky Sport, si sarebbe deciso di puntare su Marcos Alonso. Lo spagnolo pare sia in rottura totale con il Chelsea dato che Lampard non lo vede centrale nel suo progetto. L’offerta della Juve sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto, ma i Blues spingono per il trasferimento definitivo. Attenti al calciatore ci sono anche i rivali dell’Inter con Marotta che vede nel calciatore ex Fiorentina uno dei suoi pallini da diverso tempo.

Calciomercato Juventus, Aouar possibile colpo degli ultimi giorni

Hassem Aouar potrebbe essere il gran colpo degli ultimi giorni da parte della Juventus. Il Lione, dopo aver preso Paquetà dal Milan per 20 milioni di euro, potrebbe lasciar andar via il gioiello per una succosa offerta. Il calciatore, già contattato dall’Arsenal, gradirebbe maggiormente i bianconeri per la possibilità di giocare in Champions League. La Vecchia Signora starebbe studiando la strategia per affondare il colpo, ma se tardasse troppo i Gunners l’avranno vinta. Su di lui anche il timido interesse del Manchester City.

A fare spazio al francese alla Juventus dovrebbe esserci Khedira che, nonostante le battute d’arresto degli ultimi giorni, dovrebbe trovare l’accordo sulla buonuscita.

