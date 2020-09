Calciomercato Juventus, si avvicina Chiesa dalla Fiorentina: l’offerta

Calciomercato Juventus: si avvicina sempre di più Federico Chiesa dalla Fiorentina. Pronta l’offerta convincente

La Juventus, prima che il mercato concluda, è pronta a chiudere un altro colpo di mercato dopo quello di Morata dall’Atletico Madrid. Secondo quanto riferito da La Repubblica stamane in edicola, i bianconeri avrebbero presentato un’interessante offerta per Federico Chiesa della Fiorentina. Agnelli pare sia pronto ad offrire 60 milioni di euro di cui 20 milioni per il prestito oneroso biennale più un obbligo di riscatto a 40 milioni di euro. I viola, nonostante siano convinti della cifra, sono scettici sulla formula in quanto vorrebbero liquidi immediati da poter reinvestire subito.

Nel frattempo si cercano anche acquirenti per Douglas Costa che avrebbe timidi interessamenti da club di Spagna, Francia ed Inghilterra. Fino alla scorsa settimana si parlava di Manchester United, ma a quanto pare ora anche Paris Saint-Germain e Manchester City lo avrebbero messo nel mirino. La cifra chiesta è sempre la stessa: 45 milioni di euro.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Juventus, pronto il colpo last minute: in arrivo un big

Calciomercato Juventus, Rugani verso la cessione

Daniele Rugani ormai sembra quasi un corpo estraneo all’interno della Juventus e questi ultimi giorni potrebbero serbare per lui una cessione immediata. Alcuni club inglesi si sono fatti avanti, ma la richiesta di 20 milioni da parte della Juventus ha fatto sì che si ritirassero. Nelle ultime ore, però, pare sia stato il Valencia ad interessarsi. Gli spagnoli vorrebbero arrivare alla cifra chiesta dai bianconeri, ma con la formula del prestito con diritto di riscatto.

L’infortunio di De Ligt, il quale dovrebbe tornare a novembre, potrebbe anche far desistere i bianconeri qualora non arrivassero offerte convincenti appieno. Del resto anche Demiral, dopo il lungo infortunio della scorsa stagione, non è ancora al meglio delle condizioni fisiche.

LEGGI ANCHE—> Covid-19, quattordici positivi nel Genoa: rischia anche il Napoli