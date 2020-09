Covid, anche in Sicilia scatta l’obbligo della mascherina all’aperto

Scatta anche in Sicilia l’obbligo di tenere la mascherina anche all’aperto: i dettagli dell’ordinanza firmata da Nello Musumeci

Nuova ordinanza firmata dal governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che tra le principali misure per limitare i contagi ha deciso di istituire l’obbligo della mascherina anche all’aperto ripercorrendo quanto fatto negli scorsi giorni da Campania e Genova. Il provvedimento entrerà in vigore domani, mercoledì 29 settembre, e sarà valido fino al 30 ottobre.

In breve, oltre all’obbligo di mascherina all’aperto, anche registrazione e tamponi rapidi per chi viene dall’estero, controlli sul personale sanitario e soggetti fragili, divieto di assembramento nei luoghi pubblici o aperti.

Covid, i dettagli dell’ordinanza in Sicilia

Per ciò che riguarda l’obbligo di tenere le mascherine all’aperto, esse devono essere indossate se si è “nel contesto di presenze di più soggetti”. Si è svincolati solo nel caso in cui ci si trovi tra congiunti o conviventi. Ad essere esclusi dall’uso continuativo del dispositivo di protezione solo coloro che praticano un’intensa attività motoria. In tal caso deve però essere rispettato il distanziamento minimo.

Chiunque entrerà nella regione provenendo dall’estero, è obbligato a “registrarsi sul sito www.siciliacoronavirus.it e comunicare la propria presenza al servizio sanitario della Regione. A queste misure – si spiega nella nota ufficiale – dovranno uniformarsi anche le persone che hanno fatto rientro in Sicilia nei sette giorni precedenti alla pubblicazione dell’ordinanza. Le ASL competenti del territorio provvedono alla sottoscrizione di un Protocollo con le Società di gestione degli aeroporti, le Autorità portuali, i gestori del trasporto, di concerto con l’assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità, per sottoporre al tampone rapido o al test i soggetti provenienti dall’estero”. Le Asl provvederanno anche a svolgere controlli periodici sul personale sanitario tramite il tampone rapido.

Divieto di assembramento per il prolungato “stazionamento in luoghi pubblici o aperti ad esso”. Da tale misure sono escluse iniziative pubbliche per cui l’organizzatore è responsabile del rispetto delle norme per il contrasto del contagio.

