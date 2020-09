Giovanni De Simone nel corso di un’intervista ha rilasciato commenti rilevanti sui benefici dell’utilizzo della mascherina.

L’intero globo terrestre sta lottando contro il coronavirus dall’inizio del nuovo anno. Il virus proveniente dalla Cina, nello specifico dalla città di Wuhan, ha messo in serie difficoltà l’intero sistema economico e sanitario di ogni Nazione.

Dopo aver assistito a un numero elevatissimo di decessi, i cittadini italiani, così come quelli del resto del mondo attendono il tanto agognato vaccino che stenta ad arrivare.

Sono molte le case farmaceutiche che in collaborazione con le università italiane e straniere stanno lavorando alla realizzazione di un vaccino che possa fermare una volta per tutte il coronavirus.

La Nazione più avanti alle altre, per quanto riguarda lo studio del mezzo di contrasto per il covid-19, è la Cina. Ma per avere in commercio il vaccino bisognerà attendere molto probabilmente l’arrivo del nuovo anno.

Coronavirus, De Simone: “Ecco la verità sulle mascherine”

Giovanni De Simone, responsabile della UOC di Medicina d’Urgenza a prevalente indirizzo cardiologico del DAI di Medicina interna, che conduce la Federico II al terzo posto nella classifica mondiale, è intervenuto ai microfoni de La Repubblica per affrontare un tema abbastanza caldo: covid, vaccino e mascherine.

L’esperto scienziato del Federico II di Napoli, prima di parlare del vaccino e delle mascherine, ha voluto soffermarsi sull’incremento di contagi in Campania.

Infatti, come egli stesso ha affermato, “il momento è grave”, in quanto in questo particolare periodo il reparto covid del Federico II di Napoli è “di nuovo pieno”.

Secondo l’esperto, per ridurre il numero di contagi, o perlomeno evitare affollamenti in terapia intensiva, dovrebbe essere indossata sempre e correttamente la mascherina.

De Simone afferma che “le mascherine filtrando le goccioline di coronavirus presenti nell’aria diminuiscono la probabilità che l’infezione produca dei sintomi”.

Dunque, indossando correttamente la mascherina, anche se si dovesse entrare in contatto con un paziente malato, la carica virale sarebbe così bassa perché filtrata, che la persona accuserebbe sintomi lievi.

Secondo lo scienziato le mascherine non ci proteggono dal covid. “Coprire naso e bocca non serve solo a proteggere gli altri, ma possa anche ridurre la gravità della malattia tra le persone che vengono infettate”.

Le persone proteggendosi naso e bocca riducono il rischio di contrarre il virus con il massimo della sua carica virale. “Le mascherine sono in grado di filtrare le goccioline che contengono il virus e riducono la quantità che una persona esposta inala”.

Facendo affidamento al pensiero del dottor De Simone, “l’utilizzo della mascherina potrebbe contribuire ad aumentare la percentuale di infezioni che restano asintomatiche”.

