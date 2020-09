Concorso scuola, si parte il 22 ottobre con un’unica prova scritta

Concorso scuola, c’è la data ufficiosa: si parte il 22 ottobre e si proseguirà fino a novembre con un’unica prova scritta. Ecco le ultimissime.

Dovrebbe essere il 22 ottobre la data di partenza per l’avvio del concorso straordinario relativo alle scuole. Lo riferisce Adnkronos. In attesa dell’ufficialità, considerando l’incontro in corso tra i sindacati e il Ministero dell’istruzione, sembrerebbe sia questa la data che permetterà a 32 mila candidati precari di avere un posto fisso dopo anni e anni di attesa. L’esame riguarderà gli insegnanti delle medie e delle superiori con almeno tre anni di servizio.

Concorso scuola, si parte il 22 ottobre

Il test si svolgerà in diversi giorni, prolungandosi fino al 9 novembre, ma vedrà un’unica prova scritta. I quesiti saranno cinque, tutti a risposta aperta, a cui se ne aggiungerà un sesto in lingua inglese. Ovviamente è pronto anche un rigido protocollo in ottica Covid-19 in quei giorni. Durante lo svolgimento, infatti, si utilizzeranno non solo le sale informative delle varie scuole ma anche altre aule messe a disposizioni da diverse università.

Il tutto, logicamente, al fine di non creare pericolosi assembramenti soprattutto in questa fase delicata. Ma sono ancora diversi i punti da chiarire in vista dell’appuntamento cruciale. I sindacati hanno sollevato dubbi soprattutto per quanto riguarda la sorveglianza, le sanificazioni e – come riporta sempre l’agenzia – i rischi che l’operazione imponente di realizzazione del concorso inevitabilmente comporta.

